بعد أزمة أحمد حسن وزينب.. استشاري نفسي يكشف أضرار تعريض الطفل للتخويف

آثار الثنائي اليوتبوبر أحمد حسن وزينب، الجدل بعد مشاركتهما فيديو جديد أثناء تخويف طفلتهما أيلين لتنخرط في البكاء المستمر طوال الفيديو، مما أدى حجزهما لعدة ايام وتم الافراج عنهما بكفالة مادية.
وقال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن تخويف الأطفال يعود عليهما بالسلب سواء كانت الطريقة جدية أو على سبيل الدعابة.
وكشف هندي عن أضرار تخويف الاطفال على الصحة النفسية.
1- يعاني الطفل من التوتر والاكتئاب
2- يعاني الطفل من الكوابيس طوال فترة النوم
3- يصيب الطفل بالتوحد والانسحاب الاجتماعي
4- قضم الأظافر
5- التبول اللاإرادي
6- ممارسة عادة تخويف الأشخاص
7- اللجوء إلى التدخين عند تقدم العمر.