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رياضة

الشوط الأول.. بالاس يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف بالدوري الإنجليزي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق كريستال بالاس على مضيفه مانشيستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب اولد ترافورد" مسرح الأحلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

سجل الهدف اللاعب اندروس تاونسيند في الدقيقة السابعة من بداية المباراة .

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير المدير الفني لتحقيق الفوز الأول في افتتاح البطولة بالنسبة له ويراهن علي توهج نجمه برونو فرنانديز الذي شارك في 20 هدفا من اصل 51 سجلها المارد الأحمر في كل البطولات لحصد الثلاث نقاط . 

علي جانب آخر يدخل فريق كريستال بالاس بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز علي فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى. 
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