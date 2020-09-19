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رياضة

15 دقيقة..الأهلي يسجل والـVAR يلغي الهدف والمقاصة يستمر في المحاولات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:25 م
السولية
السولية
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الممتاز.

انطلق اللقاء سريعاََ باداء هجومي متبادل ومحاولات من الفريقين لانتزاع فرصة الهدف الاول، ولكن دفاعات الفريقين كانت مميزة.

وصل لاعبو مصر للمقاصة الى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة ٤ في هجمة منظمة مررها محمد ابراهيم من الجبهة اليسرى ولكن مرت عالية من جميع اللاعبين.

وتمكن لاعبي الأهلي من الاستحواذ على الكرة ومرر أيمن اشرف كرة لمجدي افشة الذي سلمها لجيرالدو وتابعها لاليو بادجي الذي تم عرقلته.

وحصل مصر للمقاصة على خطأ من منطقة خطرة في الدقيقة 11 من عمر المباراة وسددها محمد ابراهيم في الحائط البشري وارتدت بهدف لعمرو السولية.

تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في شباك منافسه مصر للمقاصة.

تسلم السولية الكرة من مجدي افشة، وفي محاولة من دفاع المقاصة لاخراجها يضع السولية قدمه فتسكن الشباك بصاروخية في الدقيقة 12.

ولكن يتدخل الvar ويلغي الهدف بعد اكتشاف خطأ على اليو بادجي في بداية اللعبة. 
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