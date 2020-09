بحضرلكم مفاجأة.. محمد إمام يوجه رسالة لمتابعيه في عيد ميلاده

View this post on Instagram

شكرًا على كل المعايدات و الرسايل و التصميمات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي .. شكرًا على كل الكلام الحلو اللي اتكتب .. و معلش مش متواجد كتير الأيام دي علشان بحضرلكم في مفاجأة ان شاء الله .. دعواتكم ❤️💪🏼