بحضرلكم مفاجأة.. محمد إمام يوجه رسالة لمتابعيه في عيد ميلاده

أعرب النجم محمد عادل إمام، عن سعادته بتلقيه رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، الذى اتم عامه الـ 36 يوم 16 من سبتمبر الجاري.





ونشر محمد عادل إمام ، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة له داخل سيارته وكتب "شكرًا على كل المعايدات والرسايل والتصميمات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي.. شكرًا على كل الكلام الحلو اللي اتكتب .. ومعلش مش متواجد كتير الأيام دي علشان بحضرلكم في مفاجأة ان شاء الله دعواتكم ❤️💪🏼.







وكان احدث أعمال محمد عادل إمام فيلم لص بغداد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، وتخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.







والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.



