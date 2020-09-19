الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يقسو على اليونايتد بثلاثية في بداية مشوار الشياطين

تلقي فريق مانشستر يونايتد هزيمه ثقيله بعد السقوط على ميدانه أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم السبت، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.







وافتتح الضيوف أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة 7 ، بواسطة أندرياس تاونسيند، قبل أن يسيطر يونايتد على منتصف الملعب، ويستحوذ على الكرة طيلة مجريات الشوط الأول، دون جدوى.





ونجح في إضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 74، من ركلة جزاء، عن طريق ويلفرد زاها، ثم قلص الوافد الجديد دوني فان دي بيك، النتيجة، بهدف في الدقيقة الـ80، لكن زاها أنهى آمال أصحاب الأرض، بهدف ضمان الفوز في الدقيقة الـ85.



