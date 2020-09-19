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توك شو

الباز: جبهات كثيرة تريد كسر الوطن وتسعى لنشر الفوضى .. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:56 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
علق الإعلامي محمد الباز قائلا" ما تخافوش علي مصر خافوا من اللي يجي عليها "، مؤكدا علي ان مصر دولة تعمل وتتقدم وتنجز وتتغلب علي مشاكلها واوجاعها  .

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: أنه في الوقت الذي تعمل فيه البلد بهذا الشكل نجد جبهات كثيرة تريد تكسير هذا البلد ويعملون علي نشر الفوضى والدمار .

وأوضح محمد الباز ، أن الضمان الوحيد لاستمرار هذا البلد ووقفها علي قدميها هو نحن المواطنون.


وتابع : ان هناك الكثير من الاشاعات تتداول بين الناس ، وليس هناك شيء غير اعتيادي وليس هناك حظر تجول وليس هناك ضرورة لمثل هذا الإجراء .

واستكمل : ان من الضروري عدم الانسياق وراء الشائعات ويجب ألا تنزعجوا من الإجراءات الأمنية .
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