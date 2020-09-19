الباز: جبهات كثيرة تريد كسر الوطن وتسعى لنشر الفوضى .. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز قائلا" ما تخافوش علي مصر خافوا من اللي يجي عليها "، مؤكدا علي ان مصر دولة تعمل وتتقدم وتنجز وتتغلب علي مشاكلها واوجاعها .





وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: أنه في الوقت الذي تعمل فيه البلد بهذا الشكل نجد جبهات كثيرة تريد تكسير هذا البلد ويعملون علي نشر الفوضى والدمار .





محمد الباز ، أن الضمان الوحيد لاستمرار هذا البلد ووقفها علي قدميها هو نحن المواطنون. وأوضح









وتابع : ان هناك الكثير من الاشاعات تتداول بين الناس ، وليس هناك شيء غير اعتيادي وليس هناك حظر تجول وليس هناك ضرورة لمثل هذا الإجراء .



