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توك شو

وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:58 م
وزير الصحة الإماراتي
وزير الصحة الإماراتي
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قسم التوك شو
نشرت قناة الغد تقريرًا حول لقاح كورونا الإماراتي وأكدت أن وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس تلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا وأكدت الإمارات أنها أجازت استخدام اللقاح في الحالات الطارئة للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

وقال وزير الصحة الإماراتي، "نسعي من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم".

وأكدت الإمارات أن اللقاح آمن وفعال ومدرج تحت لائحة منظمة الصحة العالمية و ذلك عقب نتائج إيجابية أظهرتها التجارب السريرية.

وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب السريرية لأنها تضم 200 جنسية.
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