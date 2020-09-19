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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تكسر حاجز الـ 124 مليون مشاهدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:31 م
حسين الجسمى
حسين الجسمى
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آيه عاطف
حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز الـ 124 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب. 

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

"بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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