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فن

ادعولي.. عمر كمال يوجه رساله لجمهوره.. شاهد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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سيد احمد
طلب الفنان عمر كمال من جمهور الدعاء له ونشر صورة من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق عمر كمال على الصورة " ادعولى دعوة حلوة من قلبكم ".

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وكشف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن موقف مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بعد غنائهما في تونس. 

وقال طارق مرتضى لـ صدى البلد: "إن عمر كمال وحسن شاكوش ليسا أعضاء في نقابة المهن الموسيقية لذلك لن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما". 

وأضاف: "هدفنا حماية المهنة الموسيقية وصناعها وليس الملاحقة وما حدث بين نقابة الموسيقيين في تونس ومصر لمحاولة منع الحفل وفقا لبرتوكول بين النقابات ولكنه ليس أمرا إجباريا". 

وتابع: نحن مستمرون على موقفنا بمنع غنائهما على الأراضي المصرية ولا تراجع عن القرار". 

وكان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد تواصل مع نقابة الموسيقيين في تونس في محاولة لمنعهما من إحياء الحفل هناك، وهو ما لم يحدث.

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ادعولى دعوة حلوة من قلبكم ❤️

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