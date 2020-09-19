جمبسوت أخضر.. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"









وظهرت رضوى الشربيني ، بإطلالة جذابة وعصرية ترتدي جمبسوت أنيقًا باللون الأخضر، كشف جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه البني الفاتح الذي يتناسب مع ظهورها.









وتركت شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة تخطف الأنظار، وعلقت قائلة: "‎قولت اللبس اخضر...لعلها تبقى سنه خضرا بقى😄...يارب يكون عجبكم".









يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.



