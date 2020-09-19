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رياضة

الأهلى يجمد مفاوضات ضم باهر المحمدي بعد تأكد غيابه 6 أشهر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال الاعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي النادي الأهلي قرروا تجميد المفاوضات مع النادي الاسماعيلي بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 


وأكد ياسين في برنامج نمبر وان الذماع علي قناة النهار، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، وسيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر. 


وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الايمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز.
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