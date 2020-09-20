اليوم.. أولى جلسات محاكمة 7 أشخاص اختطفوا سائقا وسرقوه بالإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، أولى جلسات نظر قضية محاكمة 7 أشخاص، متهمين بخطف وسرقة سائق يدعى "أ.س.س"، وذلك في القضية رقم 4459 لسنه 2020 جنايات ثانٍ العامرية.





وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، حول بلاغ من المجني عليه، يفيد خطفه من قبل مجموعة من الأشخاص، وتهديده بالإكراه، وسرقة سيارته ومتعلقاته، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.





وكشفت تحريات المباحث عن تكوين كل من: "أ.ط.م"، عامل، و"م.ر.ع"، سائق، و"م.ر.ح"، سائق توكتوك، و"إ.ع.ع"، ربة منزل، و"أ.ع.أ"، محاسب بأحد الأندية، و"د.أ.م"، ربة منزل، و"ح.خ.م"، سائق، تشكيل فيما بينهم، وطلب المتهم الأول من الرابعة الاتصال بالمجني عليه، وإنشاء علاقة عاطفية معه بمساعدة السادسة، وطلبوا مقابلته وتم الاتفاق على منطقة شاطئ النخيل في العجمي.





وأضافت التحريات، أن المتهمتين، استدرجت المجني عليه، عقب تواجدهم معه في السيارة، متجهين نحو منطقة الزراعيين في منطقة العامرية، وقامتا بالاتفاق مع باقي المتهمين، وعند وصولهم للمكان المحدد، تعدوا عليه واستولوا على السيارة خاصته، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتركوه، وفروا هاربين.



