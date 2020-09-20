الأهلي صاحب السباعيات .. سيد عبد الحفيظ: لا يوجد فريق في مصر حقق الدوري 3 مواسم متتالية

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والعاملين في قطاع الكرة .





وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خلال استضافته بقناة "الأهلي": "كل الأطراف ساهمت في تتويج بطولة الدوري المصري ويجب أن نشكرهم".





وتابع: "جمهور الأهلي هو العنصر الأساسي في تتويج الفريق بلقب الدوري المصري وبداية الفريق كانت موفقة .. استطعنا تحقيق 16 انتصار متتالي لهذا الموسم.



وأردف: "مفيش فرقة في مصر منذ بداية الدوري عام 1984 استطاعت تحقيق اللقب 3 مواسم متتاليه، لكن الأهلي أحرز سباعيات وفي النهاية يقارنون أنفسهم بنا".