جنوب إفريقيا تتصدر .. الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات كورونا في القارة السمراء إلى مليون و390 ألف حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تسجيل 16 ألفا و859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدان إفريقيا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و390 ألف حالة جديدة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.





وذكر المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه جرى تسجيل 371 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و621 حالة.





وأبرز البيان أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، والتى بلغت نسبة الإصابة فيها 657 ألفا و627 حالة، من بينها 15 ألفا و857 حالة وفاة.



