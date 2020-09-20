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مرأة

بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة رضوي الشربينيى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.


تألقت رضوي الشربينى في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل بأكمام متوسطة الطول باللون الزيتي السادة، بحزام حول منطقة الخصر.

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وانتعلت رضوي الشربيني حذاء أنيق بكعب عالي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوي الشربينيى على خصلات شعرها الأنسيابي، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

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