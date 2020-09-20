بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها









تألقت رضوي الشربينى في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل بأكمام متوسطة الطول باللون الزيتي السادة، بحزام حول منطقة الخصر.





اقرأ إيضا ..





وانتعلت رضوي الشربيني حذاء أنيق بكعب عالي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوي الشربينيى على خصلات شعرها الأنسيابي، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.



