24 عامًا.. أرملة جندي بريطاني تروى اللحظات الأخيرة قبل انتحاره.. صور





أعربت أرملة جندي بريطاني تدعى كاتي ماثيوز عن حزنها الشديد بعد العثور على زوجها ريفلمان ميتشل منتحرًا وهو الرابعة والعشرين من عمره بسبب تعب نفسي وذهني.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية عثر على ريفلمان البالغ من العمر 24 عامًا ميتًا في حادثة انتحار بعد أسابيع قليلة من انتحار صديق له في نفس الكتيبة.





وتقول كاتي التي ترعي ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات الآن، إن زوجها ريفلمان ميتشل كانت في حاجة إلى الرعاية الاجتماعية، لافتةً: " تلقيت الكثير من الدعم من الجيش بصفتي أرملة، وأتمني لو كان ميتشل على قيد الحياة".







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وبدأ يتغير عندما كانت كاتي وانضم ميتشل إلى الجيش في سن السادسة عشرة لكنه غادر بعد بضعة أشهر وأعاد تدريبه كنجار، ثم التقى بكاتي، وأنجبا ابنتهما، لكنه أراد أن يحدث فرقًا في العالم، وكان طموحه أن يصبح قناصًا.وبدأ يتغير عندما كانت كاتي

على خط الدفاع الأمامي ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) لمدة

13 ساعة يوميًا من العمل المتواصل في مستشفى مقاطعة سالزبوري ببريطانيا، موضحةً: "لقد كنت ممرضة مؤهلة حديثًا ألقيت إلى الخطوط الأمامية وكان العمل شاقًا للغاية لكنه مجزٍ، ورأيت الناس يموتون من كوفيد ولم أكن مستعدةً لذلك، ولا أعتقد أن أي منا كان كذلك".





"وكان ميتشل الجندي الوحيد في الكتيبة الذي لديه زوجة وطفل لكنه لم يعامل كشخص لديه عائلة مما تسبب له في حالة كبيرة من الحزن، إضافة إلى أن أحد أصدقائه من نفس الكتيبة انتحر في مايو الماضي، منبهةً: لقد كانا أصدقاء جيدين ويمكنني أن أقول إن ذلك كان له تأثير عليه حيث عثر على ميتشل بعدها بأسبوعين منتحرًا".