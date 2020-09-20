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أخبار البلد

خلال زيارته لـ الأٌقصر .. وزير النقل: خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب

في بداية جولته اليوم بمحافظتي الأقصر وأسوان لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوى الشرقي مرورا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي والذي يتقاطع مع طريق مصر أسوان الزراعي الشرقي مرورا بخط السكة الحديد ووصولا إلى طريق الأقصر /مركز الزينية. 

وتفقد الوزير عدد من قطاعات المشروع منها   موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد حيث أكد الوزير ان وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلا  للمزلقانات الاكثر خطورة، وأنه جار العمل حاليا في ١٣ كوبري منها  وان أهمية هذه الكباري تتمثل في انها تسهم في الحد من الحوادث  والمحافظة على ارواح المواطنين.

ثم تفقد الوزير  الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم  في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي. 

وأكد الوزير على أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالاقصر نظرا لأنه سيكون محورا بديلا لطريق المطار موجها قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال إستكمال المحور. 

وجدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل منذ عام ٢٠٠٨  ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.
خلال زيارته لـ الأٌقصر .. وزير النقل: خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة
خلال زيارته لـ الأٌقصر .. وزير النقل: خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة
خلال زيارته لـ الأٌقصر .. وزير النقل: خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة
خلال زيارته لـ الأٌقصر .. وزير النقل: خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة
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