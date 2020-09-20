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مرأة

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:02 م
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية لافتة، حيث ارتدت كاش مايوه قصيرًا وذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل اى نقوشات و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولد التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2020.

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وانتعلت منة فضالي حذاءً صيفياً مسطحاً أنيقاً، كما نسقت مع إطلالتها حقيبة يد متوسطة الحجم جمعت بين اللون الابيض و الروز، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج فيما ارتدت نظارة شمس أنيقة و متناسقة مع وجهها.

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