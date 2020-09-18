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فن

سيلفى جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
منة فضالى
منة فضالى
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت منه فضالى فى الصور ملتقطة السيلفى أمام المرآة .

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يذكر أن صناع فيلم "زنزانة 7" قرروا إلغاء العرض الخاص بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل. 


فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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