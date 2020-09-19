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مرأة

بملابس رياضية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة أثناء تواجدها في إحدى صالات الجيم.

تألقت منة فضالي في الصورة بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ليجن اتسم بألوانه المتعددة الأصفر واللبني الأزرق ونسقت معه سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات.

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وأكملت منة فضالي، إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من جاذبيتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة فضالي على غرة أمامية مع تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

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