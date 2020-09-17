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فن

منة فضالي تحتفي بالعرض الأول لفيلم الزنزانة 7

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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منار نور
احتفلت الفنانة منة فضالي بعرض فيلم الزنزانة 7 عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

نشرت منه فضالي مجموعة من الصور من العرض الخاص بفيلم الزنزانة 7 عبر حسابها الشخص على إنستجرام برفقه عدد من نجوم الفيلم أبرزهم: أحمد زاهر، نضال الشافعي. 

وعلقت منه فضالي على الصور: " الحمدلله الف حمد وشكر ليك يا رب  زنزانه ٧ مبروك علينا جميعا و مبروك لكل نجوم الفيلم اصدقائي و زملائي مجهود وتعب يا رب تحصدوا ♥️ #احمدزاهر #حربي الكومي #نضال الشافعي #منصور العايق #ايهاب فهمي #باسل #عبيرصبري #ناهد العدل #مايا نصري #حلا #مدحت تيخه #فضل #احمدالتهامي #غانم مطحنه #منه فضالي #شجن ♥️ تاليف #حسامموسي اخراج المجتهد #ابرام نشأت سعيده جدا لاني كنت وسط البوكيه الجميل ده والف مبروك للجميع". 

وتصدر البوستر الرسمي للعمل النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏
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