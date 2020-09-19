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فن

من الجيم.. منة فضالى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منه فضالى فى الصور وهي تلتقط السيلفى أمام المرآة بالجيم.

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يذكر أن صناع فيلم "زنزانة 7" قرروا إلغاء العرض الخاص بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز
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