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رياضة

الشباب والرياضة: تنفيذ سلسلة من الدورات للوافدات والمصريات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:36 م
دورات تدريبة للوافدات
دورات تدريبة للوافدات والمواطنات المصريات
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ريهام بكير
قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمشروع المساحات الآمنة للوافدات السوريات والمواطنات المصريات الجنسيات من بعض الدول منها ( ليبيا ، اثيوبيا ، السودان ، ارتريا ، اليمن , العراق ) وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA .

وشملت الدورات التدريبية جلسة ختان الإناث بمركز شباب بدر بمحافظة اسوان ،جلسة توعية عن الصحة الإنجابية وعيادة متنقلة بمركز شباب الشيخ زايد ومركز شباب ارض اللواء بمحافظة الجيزة ومركز شباب الشمس بمحافظة الشرقية ، ومركز شباب الزهور بمحافظة الشرقية وجلسة توعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي بمركز شباب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وجلسة رياضية بمركز شباب الزهور  بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، بالإضافة الي تنفيذ جلسة دعم نفسي بمركز شباب العبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتنفيذ يوم رياضي بمركز شباب دمياط الجديده بمحافظة دمياط .

فيما تنفذ وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب " دورات تدريبية في مجال الصحة الانجابية اون لاين لمستفيدي أندية السكان بمحافظات (الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج ، الوادي الجديد، كفر الشيخ، الدقهلية ، البحر الأحمر، القليوبية) ، كما يتم تنفيذ دورات تدريبية TOT على برامج الصحة الإنجابية .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ان الدولة المصرية تولي اهتماما خاصة باشقائنا العرب الوافدات في كافة المجالات ، مبيًا ان الوزارة تسعي لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة علي مستوي الجمهورية من اجل تدريب الوافدات وتأهيلهم لسوق العمل، ونشر آفاق التنمية من خلالهم.

وأوضح صبحي أن البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات امنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، اسوان، الجيزة مما يتيح للوافدات تبادل الثقافات والمهارات، والتشجيع على إتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر. 

ومن ناحية أخرى قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ثالث الجلسات الحرفية لتعليم اعمال فنية  للمرحلة العمرية من 13-17 عاما ، وذلك ضمن مبادرة " كافية مشواري " بمحافظة اسيوط بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة أجيال .

وفي هذا السياق قامت لجنة من الوزارة بزيارة محافظة دمياط لاختيار مركز شباب لتنفيذ برنامج مشواري، بالإضافة إلى زيارة مركز شباب الوايلي لإنشاء معمل ابتكار مشواري بمحافظة القاهرة .
الشباب والرياضة: تنفيذ سلسلة من الدورات للوافدات والمصريات
الشباب والرياضة: تنفيذ سلسلة من الدورات للوافدات والمصريات
الشباب والرياضة: تنفيذ سلسلة من الدورات للوافدات والمصريات
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