المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال فزاع، حكمها بمُعاقبة المُتهم "أ.ن.أ"، 28 سنة، عامل، بالسجن المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة.





وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، تُفيد باتجار المتهم في الأقراص المُخدرة، مُتخذًا من دائر المركز مسرحًا له.

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وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المُخدرة كانت مُعدة للبيع وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تم تجديدها إلى 15 يومًا.





ومن ثم تم إحالته لمحكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.