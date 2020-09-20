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ثقافة

الأوبرا تعلن عن اختبارات لضم مطربين وعازفين جدد لفرق الموسيقى العربية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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حمال الشرقاوي
ضمن خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة الى اثراء وتطوير فرقها الفنية أعلنت إدارة الموسيقى الشرقية عن إجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا . 

قالت الفنانة جيهان مرسى رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية إنه بالنسبة لاختبارات الأصوات الجديدة يؤدى المتقدم امام اللجنة اغنية من التراث الى جانب اغنية حديثة ، أما العازف يشترط أن يملك القدرة على القراءة الوهلية للمدونة الموسيقية ، مشيرة ان تسجيل الطلبات يتم بمكتب الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساء وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتلقيها .

يذكر ان دار الاوبرا المصرية يتبعها 5 فرق للموسيقى العربية هى عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية للتراث، القومية العربية للموسيقى ، الانشاد الدينى واوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى .
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