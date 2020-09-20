طعنها عدة مرات.. القبض على بريطاني قتل زوجته في الشارع أمام الجيران

اعترف جندي بريطاني سابق بقتل زوجته بعد مطاردتها في الشارع وطعنها عدة مرات في ميدلكليف بمدينة بارنسلي بإنجلترا.
ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية طارد كريج وودهول زوجته التي كانت تصرخ في الشارع وطعنها حتى الموت بمنجل في وضح النهار.
وجر كريج وودهول، صاحب الـ41 عامًا، فيكتوريا، ذات الـ31 عامًا، إلى الأرض قبل الهجوم العنيف عليها، وقام الجيران بالاتصال بالشرطة وحماية أطفالهم من الأحداث المروعة.
وفر ودهال الذي يعمل سائق رافعة شوكية من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، وكان قد تزوج فيكتوريا قبل أشهر فقط.
وتعرضت فيكتوريا للطعن عدة مرات في هجوم "متواصل" خارج منزل عائلتها وكانت إصاباتها شديدة لدرجة وفاتها في مكان الحادث.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي حصلت عليها الشرطة أنها تعرضت للطعن سبع مرات قبل أن يبتعد كريج، لكنه عاد مرتين أخريين لإلحاق المزيد من العنف بزوجته.
وما شاهده الجيران في الشارع السكني الهادئ كان متناقضًا تمامًا مع "الأب المخلص" الذي اعتادوا رؤيته يلعب مع أطفاله.
وحتى يومنا هذا، لا يعرف أي شخص من الجيران سبب قيام وودهول بقتل أم لثلاثة أطفال بوحشية في وسط الشارع في وضح النهار.
وعانت فيكتوريا من كسور متعددة في الجمجمة بالإضافة إلى جروح وطعنات في رأسها ووجهها ورقبتها وذراعيها وكتفيها وظهرها، فيما اعترف وودهول، وهو أب لطفلين، بقتلها في المحكمة ومن المتوقع أن يُحكم عليه في 2 أكتوبر.