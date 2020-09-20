إحباط مخطط لاغتيال شخصيات مهمة وتفجيرات إرهابية في البحرين.. تفاصيل خطيرة

تمكنت البحرين من إحباط مخطط إرهابي ضخم استهدف تفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية، حسبما كشفت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.





وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية البحرينية كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي جديد تلقى دعما وتمويلا من إيران تحت مسمى "سرايا قاسم سليماني"، وتم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في البحرين بغرض اغتيالها، ردا على مقتل قاسم سليماني.





وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية أحبطت المخطط الإرهابي عقب العثور على عبوة متفجرة بمنطقة البديع وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية.





وأوضحت أن السلطات تمكنت من القبض على أحد المتهمين بمنزله وبحوزته متفجرات ومواد تستخدم في صناعتها أجهزة استقبال وعملات أجنبية وكتب مرتبطة بالفكر الإرهابي، وذلك.





وأضافت أن القضية تضم 18 متهما بينهم 9 هاربين في إيران ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا لمرافعة دفاع المتهمين.





وكشفت الصحيفة عن تجنيد الحرس الثوري الإيرياني لعدد من الشخصيات في البحرين حيث تمكن 4 عناصر إرهابية من ضم 14 آخرين خضعوا لتدريبات عسكرية في معسكرات خارجية وقاموا برصد ومراقبة القواعد العسكرية الأجنبية والوطنية والمنشآت الأمنية في البحرين ومراقبة العاملين بها وتحديد نقاط تجمعاتهم تمهيدا لاستهدافهم.





وأشارت إلى اعتراف أحد المتهمين بتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله في العراق، وبعد عودته قام بتدريب بعض المتهمين على استخدام الأسلحة.





كما اعترف المتهم بوضع قنبلة بالطريق العام بمنطقة البديع لاستهداف وفد أجنبي إلا أن وحدات التدخل السريع أحبطت العملية.



