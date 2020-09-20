هتك عرضها.. قاصر وشقيقاها يصورون خطيبها بقميص نوم

قررت فتاة الانتقام من خطيبها لفسخه خطبتهما فاستدرجته لمنزلها وقام شقيقاها بتجريده من ملابسه وتصويره مرتديا قميص نوم حريمي، القت مباحث الجيزة القبض علي المتهمين.





كشفت التحريات باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عامل بسوق روض الفرج 20 عاما حرر بلاغا بقسم الطالبية قرر فيه انه تقدم لخطبة فتاة "15 سنة"، منذ فترة زمنية وخلال تلك الفترة قام بهتك عرضها، وحصلت بينهما مشادة كلامية وخلاف تسبب في فسخ الخطوبة منذ أسبوعين.





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وأضافت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث، أن الفتاة عقب فسخ المجني عليه الخطوبة حكت لشقيقيها من الأم عامل وجزار قيامه بهتك عرضها فاتفقا معها على استدراج المجني عليه إلى الشقة، وفور حضوره قاموا بضربه وتكبيله وتصويره بقميص نوم وحلق شعره؛ انتقامًا منه لما ارتكبه.





واضافت التحريات أنه عقب هروب المجني عليه من شقة المتهمين، توجه إلى قسم شرطة الطالبية، وحرر محضرا بالواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وألقت فقوة امنية برئاسة المقدم اسلام السيد رئيس مباحث الطالبية القبض على المتهمين، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق