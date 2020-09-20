برلماني: المصريون صفعوا إعلام "الإرهابية" بوحدتهم وتأييدهم للرئيس السيسي

أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب ان جميع المصريين صفعوا اعلام جماعة الاخوان الارهابية وفضائيات العار والدم والارهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر من خلال وحدتهم ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية واعلان رفضهم للدعوات المشبوهة لقوى الشر والضلال والارهاب.





ووجه " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لوقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا ان التفاف المصريين حول القائد والزعيم البطل الرئيس السيسى كان سببا رئيسيا فى سقوط اعلام الارهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها وأكاذيبها وشائعاتها ضد الدولة المصرية وقائدها وشعبها من قطر وتركيا.





واكد النائب ان اكبر دليل على التفاف المصريين حول الرئيس السيسى وتعبيرهم عن ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات الدولة جاء واضحا من خلال أكثر من هاشتاج أطلقه المصريون حيث تصدوا للدعوات الشيطانية والخبيثة من جماعة الإخوان الإرهابية المارقة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر مؤكدا ان تعبير المصريين عبر تويتر عن حبهم وتقديرهم الكبيرين للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة ان كلماتهم التى كانت تلقائية ونابعة من القلب وأكدوا فيها انهم يثقون ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس السيسى وحبه ووفائه وإخلاصه الكبيرين لمصر وشعبها.



