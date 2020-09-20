شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها

نشرت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها.
وظهرت فرح الزاهد، ببلوزة جذابة باللون الفوشيا، وتتميز بتفصيلة الهاف ستوك لتكشف عن جمالها ورشاقتها.
اقرأ ايضًا | بالأبيض.. فرح الزاهد تتألق في أحدث جلسة تصوير
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فرح الزاهد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.
كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها.
ووضعت مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التى تتناسب مع ظهورها.