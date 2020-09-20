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مرأة

شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:27 م
فرح الزاهد
فرح الزاهد
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نهى هجرس
نشرت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها.


وظهرت فرح الزاهد، ببلوزة جذابة باللون الفوشيا، وتتميز بتفصيلة الهاف ستوك لتكشف عن جمالها ورشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فرح الزاهد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.


كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها.


ووضعت مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التى تتناسب مع ظهورها.
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