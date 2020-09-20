شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها





وظهرت فرح الزاهد ، ببلوزة جذابة باللون الفوشيا، وتتميز بتفصيلة الهاف ستوك لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فرح الزاهد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.









كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها.









ووضعت مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التى تتناسب مع ظهورها.