شركة بنية (فايبر مصر) تقود التحول الرقمي في إفريقيا.. وتتعاون مع حكومة الكونغو الديمقراطية

أعلنت شركة بنية (فايبر مصر)، الشركة الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكبر مزود متكامل للحلول الرقمية في مصر والشرق الأوسط، أنها وقعت اتفاقية مع وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ الجهة المسؤولة عن البنية التحتية للاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقود شركة بنية عملية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال إنشاء الشبكة الوطنية للألياف الضوئية حيث تشمل الاتفاقية ربط جميع المدن الكونغولية رقميًا، مما سيترتب عليه رفع كفاءة خدمات الشبكات عالية الجودة والسرعة لسكان جمهورية الكونغو الديمقراطية و تقديمها للمواطنين بتكلفة منخفضة.





فور الإعلان عن هذه الاتفاقية، والتي تمت بالتعاون مع EGAAD (الشركة المصرية العربية الأفريقية للتنمية)، ستعمل وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية الكونغو مع شركة بنية على بناء الشبكة الوطنية للألياف الضوئية وفق أعلى المعايير العالمية. وسوف يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى هي تنفيذ و تطوير البنية التحتية للشيكة و تليها المرحلة الثانية وهي التشغيل وإدارة العمليات وتوفير خدمات رقمية متكاملة لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية.





وسيتم توريد كابلات الألياف الضوئية من قبل شركة بنية للكابلات (إحدى شركات مجموعة بنية)، والتي تعد أكبر مصنع للألياف الضوئية في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية. والجدير بالذكر انه تم تأسيس المصنع بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وبالتعاون مع شركة كورنينج العالمية الرائدة في هذا المجال.





وعلق وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، أوغستين كيباسا ماليبا، قائلًا: "من المتوقع في الفترة القادمة أن يدخل الطرفان في ورش عمل لدراسة جميع المقاييس والعوامل الضرورية (المالية والقانونية والفنية) للاعداد لتوقيع العقد النهائي والذي سيتم بمجرد أن يحدد الطرفان شروط الشراكة التي ستحكمهما ووفقًا لما تم التوصل إليه من قبل وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع شركة بنية" .





وأضاف: "تقف جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن على مفترق طرق رئيسي في تحديد سياسة البلاد لتحقيق التنمية الاقتصادية. ولتحقيق النجاح في التحول الرقمي، يجب وضع أسس قوية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق المفهوم الصحيح للتكنولوجيا الرقمية وتطويرها، ليس فقط في العاصمة (كينشاسا) ولكن أيضًا في كافة المدن والأقاليم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ويتمثل هذا في اقامة البنية التحتية بشكل متكامل من أجل تحقيق التنمية الرقمية المستدامة ".





وفي إطار الخطة الوزارية لتطوير شركة البريد والاتصالات الكونغولية، يؤكد معالي الوزير أن شركة SCPT هي التي ستدخل في شراكة مع شركة بنية من أجل مد وتشغيل 16 ألف كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية.





وعلق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية السيد أحمد مكي قائلًا: "تمتلك البلدان الأفريقية كل الإمكانات اللازمة لتطبيق وتسريع تنفيذ خدمات التحول الرقمي والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو على جميع الأصعدة. وتتطلب خدمات التحول الرقمي الجديدة خدمات اتصال عالية السرعة و نحن قادرون من خلال التمويل والاستثمارات اللازمة من بناء هذه البنية التحتية لتحقيقها.









وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية نموًا غير مسبوق في مشاريع التحول الرقمي برؤية ودعم حكومي قوي. وساهمت شركة بنية في العديد من المشاريع الهامة والعملاقة على مستوى الدولة من العاصمة الادارية الجديدة إلى وزارة التربية والتعليم و وزارة قطاع الأعمال العام، ونحن مستعدون لنقل خبراتنا إلي جمهورية الكونغو في هذا المجال من أجل دعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريع وخدمات التحول الرقمي في الدول الأفريقية."