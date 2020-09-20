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رياضة

المقاولون يتعادل في الوقت القاتل أمام الاتحاد.. ويمنح الزمالك الطمأنينة على المركز الثاني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:11 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حسن العمدة
انتهت أحداث مباراة فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل لهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


افتتح الاتحاد السكندري التهديف فى الدقيقة 60 عن طريق كريم الديب من ركلة جزاء .


وأدرك المقاولون العرب هدف التعادل فى الدقيقة 94 عن طريق شكري نجيب فى الوقت القاتل ليخطف نقطة ثمينة لذئاب الجبل .


وتوقف اللعب دقيقتين لاستماع الحكم محمد سلامة الي حكم الفيديو ومطالبته بالرجوع الي الفار ليقرر إلغاء ركلة الجزاء لنادي المقاولون بسبب وجود عرقلة ضد لاعب الاتحاد السكندري فى الدقيقة 14 .


بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون الي النقطة 49 ويقفز الي المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الاتحاد الي النقطة 38 فى المركز الخامس.


بهذا التعادل يمنح المقاولون العرب الطمأنينة لنادي الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة بعد سقوطه امام اسوان وتتويج الاهلي بالدوري المصري .
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