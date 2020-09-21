20 معلومة عن نظام الحضور والدراسة بجامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد عن نظام الدراسة في جامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد :
- تقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي
- حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل خلال أيام الأسبوع
- حضور طلاب الكليات النظرية بنسبة 50%
- حضور محاضرات أونلاين بنسبة 50%
- بالنسبة لطلاب الكليات العملية فتكون نسبة الحضور 60% و 40% محاضرات أونلاين
- تكون المحاضرات الحضورية في غير أيام محاضرات Online
- لا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50%
- ستكون هناك مرونة في التطبيق طبقًا لظروف كل كلية ومراعاة الإجراءات الاحترازية.
- تطبيق نفس القواعد العامة الحاكمة في نظام الدراسة لطلاب الليسانس والبكالوريوس على طلاب الدراسات العليا (دبلوم - ماجيستير - دكتوراه).
- سيكون حضور طلاب الإنتساب بكليات الآداب والحقوق والتجارة ودار العلوم محاضرات تأسيسية حسب سعة كل كلية.
- سيتم إتاحة كل المحاضرات Online كمادة تعليمية وشروحات مسجلة من أعضاء هيئة التدريس
- سيكون تدريس المقررات الدراسية المشتركة بين الأقسام أو الكليات Online
- إطلاق منصة إلكترونية للجامعة على أعلى مستوى مع جهات عالمية
- دعم البنية التحتية للكليات والشبكة الداخلية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعة
- انشاء منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.
- سيتم التعاقد مع وزارة الإتصالات لزيادة رفع سرعة الإنترنت بالجامعة والكليات، واعتبار الموضوع أولوية قصوى.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة
- سيتم استخدام الشاشات التفاعلية التي تم تركيبها في عدد من الكليات كمرحلة أولى لتطوير العملية التعليمية
- سيتم إتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي
- سيتم تجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في وقت قريب لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل.
- سيتم التوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي وفقًا لقواعد تضمن العدالة الإجتماعية
- سيتم تطبيق قواعد التكافل الإجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية إضافية.