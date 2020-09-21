20 معلومة عن نظام الحضور والدراسة بجامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد عن نظام الدراسة في جامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد :



