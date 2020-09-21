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تعليم

20 معلومة عن نظام الحضور والدراسة بجامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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مريم عزت
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد  عن نظام الدراسة في جامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد :

- تقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي

- حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل خلال أيام الأسبوع

- حضور طلاب الكليات النظرية بنسبة 50% 

- حضور محاضرات أونلاين بنسبة 50%

- بالنسبة لطلاب الكليات العملية فتكون نسبة الحضور 60% و 40% محاضرات أونلاين

- تكون المحاضرات الحضورية في غير أيام محاضرات Online

- لا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50%

- ستكون هناك مرونة في التطبيق طبقًا لظروف كل كلية ومراعاة الإجراءات الاحترازية.


- تطبيق نفس القواعد العامة الحاكمة في نظام الدراسة لطلاب الليسانس والبكالوريوس على طلاب الدراسات العليا (دبلوم - ماجيستير - دكتوراه).

- سيكون حضور طلاب الإنتساب بكليات الآداب والحقوق والتجارة ودار العلوم محاضرات تأسيسية حسب سعة كل كلية.

- سيتم إتاحة كل المحاضرات Online كمادة تعليمية وشروحات مسجلة من أعضاء هيئة التدريس

- سيكون تدريس المقررات الدراسية المشتركة بين الأقسام أو الكليات  Online

- إطلاق منصة إلكترونية للجامعة على أعلى مستوى مع جهات عالمية

- دعم البنية التحتية للكليات والشبكة الداخلية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعة 

- انشاء منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.

- سيتم التعاقد مع وزارة الإتصالات لزيادة رفع سرعة الإنترنت بالجامعة والكليات، واعتبار الموضوع أولوية قصوى.
 
- تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة

- سيتم استخدام الشاشات التفاعلية التي تم تركيبها في عدد من الكليات كمرحلة أولى لتطوير العملية التعليمية 

- سيتم إتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي 

- سيتم تجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في وقت قريب لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل.

- سيتم التوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي وفقًا لقواعد تضمن العدالة الإجتماعية

- سيتم تطبيق قواعد التكافل الإجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية إضافية.
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