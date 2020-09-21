صندوق العشوائيات: 27 مليار جنيه فاتورة التطوير في 6 سنوات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العشوائيات.





وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصر، المذاع على القناة الثانية، أن هناك 357 منطقة غير آمنة على مستوى الدولة بها 240 ألف واحدة، موضحًا أنه تم الانتهاء من 296 منطقة بها 175 ألف وحدة وسيتم الانتهاء من العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2020.





ولفت المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن هناك بعض المناطق سيتم الانتهاء منها فى 2021، وكشف أن الجميع يعمل على القضاء على العشوائيات.





وأشار إلى أن حجم مصروفات الصندوق من 2008 لـ 2014، وصل لـ 652 مليون جنيه، ومن 2014 حتى اليوم وصل لـ 27 مليار جنيه، وستصل لـ 28 مليار بنهاية المناطق غير الآمنة.