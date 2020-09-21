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يبدأ تنفيذها اليوم.. الحكومة تطبق حزمة قرارات جديدة بشأن كورونا.. استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة .. اقامة صلوات الجنازة في المساجد ..والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
استئناف إقامة الأفراح  بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية بحد أقصى 300 فرد

الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة 

الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50%


تبدا الحكومة اليوم بتطبيق الاجراءات الحديدة التي اعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ ايّام هلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا ، ومنها عودة صلاة الجنازة بالمساجد

كان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: اتخذت اللجنة حزمة من القرارات الجديدة وتشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.

وكانت من بين القرارت الموافقة على إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" حيث بدا المعرض امس 20 سبتمبر، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء
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