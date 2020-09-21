AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حتى الغد .. مد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:03 م
طلاب المرحلة الثالثة
طلاب المرحلة الثالثة - صورة أرشيفية
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضا : جولة تفقدية لوزير التعليم العالي لمتابعة مشروع تصنيع المواد الخام لمكافحة كورونا

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة جاء ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم  حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثما إعلان النتائج.

وتهيب الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات.. 97.60% العلمي علوم.. 94.4% الرياضة.. و79.9 للأدبي.. تعرف على كيفية التسجيل بالمنزل ومعامل الجامعات

جامعة القناة توضح خطوات التسجيل اليدوي بالتنسيق.. "سوهاج" تستقبل المرحلة الأولى لـ "الإلكتروني".. استقبال طلاب المرحلة الأولى بـ "مطروح"

بسبب التظلمات.. التعليم العالي تقرر مد فترة التنسيق للغد

رغم تسجيل 147 ألف طالب بالمرحلة الأولى.. التظلمات تجبر التعليم العالي على مد فترة تنسيق المرحلة الأولى للغد

في اليوم الخامس لتنسيق المرحلة الأولي.. توافد 162 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 حتى السابعة من مساء غد

ترشيحاتنا

حدث ليلا..محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي 4 سنوات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديو مفبرك.. ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

مرصد الإفتاء: فشل فوضى الإخوان يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول قيادته

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

مرتبة وملاءة منذ 50 عامًا.. شاهد منزل الزعيم أحمد عرابي من الداخل والخارج| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا .. 3 وصفات لإعدادها فى المنزل كالمحلات

تعرف على النجمات صاحبات أفضل إطلالة في حفل Emmy Awards .. صور

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور