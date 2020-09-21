بقيمة 2.5 مليون جنيه.. ضبط كيلو من مخدر الأيس بحوزة تاجري مخدرات





رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (سائق، عاطل- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق والإشتراك مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" مديرية أمن البحيرة تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس وزنت واحد كيلو جرام- طبنجة و9 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتفى محمول).





بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) إثنان مليون وخسمائة ألف جنيه تقريبًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



