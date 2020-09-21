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برلمان

عضو بـ"الشيوخ": سندرس كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:00 م
محمد عزمي
محمد عزمي
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ماجدة بدوى
أكد محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقًا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية.

ونفى النائب عقب إنهاء استخراج كارنيه العضوية، أن يكون مجلس الشيوخ منزوع الاختصاصات والصلاحيات، قائلا: "المجلس يؤدي دورا هاما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة".

وأشار عزمي إلى أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين المجلسين في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكلا منهما وفقا للدستور، مؤكدا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، متابعا: كان لزاما أن يعود مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه كان هناك ثقل وأعباء كبيرة على مجلس النواب في الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن المجلس الجديد سيساند "النواب" فيما يتعلق بالتشريعات وغيره من الملفات لما فيه الصالح العام.
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