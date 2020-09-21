من الهوت شورت في الاستاد لـ زنزانة سجن النسا.. صحيفة سما المصري أمام المحاكم | تقرير

سامية أحمد عطية عبد الرحمن.. والشهيرة بـ " سما المصري "، والتي حصلت على حيز كبير من الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، لا سيما إنشغال صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة بمقاطع الفيديو الخاصة بها، إلى أن انتهي بها الأمر داخل زنزانة في سجن النساء بالقناطر.









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- برنامج ديني وهوت شورت في إستاد القاهرة





جدل واسع أثارته سما المصري على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حين نشرت تغريدة لها قبل رمضان 2018 كدعاية لبرنامج ديني ستقوم بتقديمه بمسمي " أهل العلم"، وظهورها مرة أخرى داخل معرض الكتاب، ومن ثم الظهور بإطلالة غير لائقة بالحجاب داخل مهرجان القاهرة السينمائي، لا سيما الظهور داخل إستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا مرتدية هوت شورت أسود وتي شيرت المنتخب المصري.









- سما وقناة فلول الفضائية





في عام 2014، أمرت النيابة العامة بحبس سما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات معها، بشأن اتهامها بإدارة قناة "فلول الفضائية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، ورفضت النيابة حينها إخلاء سبيلها بكفالة مالية أو ضمان محل إقامتها بعد صحة الاتهامات الموجه إليها، بعدما ألقت قوات الأمن بالقبض عليها بداخل شقة بشارع نوال بمنطقة الدقي.





- سب رئيس نادي الزمالك





وفي مارس 2015، عاقبت محكمة جنح الدقى سما المصرى، بالحبس 6 اشهر وكفالة الف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لسبها رئيس نادى الزمالك، حيث كان رئيس نادي الزمالك تقدم ببلاغات ضد الراقصة "سامية عطية حداقة" الشهيرة بـ"سما المصري"، لاتهامها بسبه وقذفه على شاشة قناة "الفلول" التي تملكها المشكو في حقها.





- سب مصطفى كامل





وفي غضون شهر مايو عام 2017، قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بتغريم سما المصرى 5 آلاف جنيه؛ لاتهامها بسب وقذف الفنان مصطفى كامل، ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية جنحة مباشرة أقامها ياسر قنطوش المحامى، وكيلًا عن الفنان مصطفى كامل، قيدت برقم 297 سنة 2017، اتهم فيها سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصرى، بسب وقذف موكله، ونشر أخبار كاذبة ضد، لتشويه سمعته، وذلك من خلال برنامج "الحريم أسرار" مع الفنان أمير كرارة والمذاع على فضائية "ten".









- إتهامات ريهام سعيد لـ سما





وأتهمت الإعلامية ريهام سعيد للراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت ريهام في التحقيقات، إنها تتضرر من اعتياد سما المصرى على نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عاريا.









- تستعرض مؤخرتها

وتابعت ريهام سعيد : من عدة شهور تقريبا كانت المشكو في حقها "سما" في زيارة لدولة الكويت وصورت نفسها فى وضع أمام أحد المعالم السياحية للدولة مما ترتب عليه منعها من دخول الكويت، ولكن الأمر تكرر ،كما تلاحظ لها فى الآونة الأخيرة نشر عدد كبير من المقاطع المصورة " الفيديوهات الإباحية" التى تقوم بها وتضم المقاطع إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة والفسق وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز، كما تلاحظ لى ان عددا كبيرا من الصور تستعرض فيها سما المصرى مؤخرتها وتجلس في غرفة النوم بملابس نوم عارية وتقوم بعمل إيحاءات جنسية وكذا صور فوتوغرافية لها أثناء الاستحمام داخل الحمام وهي عارية ده بالإضافة إلى مقاطع جنسية مصورة لها وأغاني خادشة للحياء، ولأن أنا لاحظت انتشار الفيديوهات بين الشباب ومنهم ابني فده خلاني أتقدم بالبلاغ ضدها.





- ضبط وإحضار لـ سما





وفي إبريل 2020، أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق، حيث كانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء





وعقب ضبطها، أعلنت النيابة العامة، حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.









- ايحاءات جنسية ودعوة إلي الفسق





وتبين من رصد وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، أن هناك تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "Facebook" عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها، ونفاذًا لذلك؛ تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الجمعة الماضي من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "Youtube"؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة - موضوع الشكاوى والتحقيق - والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.





- لقاءات في غرف خاصة





كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع "Instagram" غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية - ابتداءً - نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن، ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها - منذ شهر مضى - حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى "loops"، تُجري عبره بثًا مباشرًا لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صورًا خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق "instagram" كدعاية لظهورها بتطبيق "loops"، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.





- لجان إلكترونية من جماعة الإخوان





كما ادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع "Facebook"، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.





- أولى الجلسات برئاسة نجلة النائب العام الشهيد





ونظرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات أولى جلسات محاكمة سما في دعوي سب وقذف ريهام سعيد، وتضمن أمر إحالة سما إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الازبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الامر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بارساله لاصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





- والله ما شهرت بيها





أكدت سما أمام هيئة المحكمة علي صحة الفيديو موضوع الدعوي قائلة: الفيديو ده بتاعي خاص بيه بس والله منشرتوش ، واكدت على انتقادها لريهام سعيد كاي سيدة بسب حلقة السمنة التي تحدثت فيها الإعلاميون عن السمنة عند السيدات .





- حبس سما المصري 3 سنوات





قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس المتهمة 3 سنوات في دعوى سب وقذف ريهام سعيد وتغريمها 200 ألف جنيه، وتضمن أمر الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية، قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





- تخفيف حكم حبس سما





وقضت المحكمة الاقتصادية، بقبول استئناف سما وقررت تخفيف حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية سنتين بتهمة التحريض على الدعارة.





- في قضية جديدة.. حبس سما عامين





قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة سما المصرى بالحبس سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة فى اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها .





- جلسة الاستئناف على الحكم



