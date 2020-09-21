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مرأة

في يومه العالمي.. عادات بسيطة تصيبك بالزهايمر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
وجد علماء الأعصاب الذين أجروا دراسات نظام مايند الغذائي، أن تناول أطعمة معينة يعزز صحة الدماغ ، وأن تجنب أطعمة أخرى يساعد في الحماية من انخفاض وظائف المخ ولتعزيز صحة الدماغ قلل من تناول الجبن والزبدة والمارجرين والأطعمة المقلية والسريعة بما لا يزيد عن حصة واحدة في الأسبوع واللحوم الحمراء تعزز الالتهابات وتؤدى إلى الإصابة بالزهايمر. 

ووفقا لموقع webmd يرتبط فقدان السمع بمشاكل الدماغ بما في ذلك تقلص الدماغ وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فأحد الاحتمالات هو أن الدماغ يجب أن يعمل بجد أكبر لمعالجة ما يقال وأنه غير قادر على تخزين ما تم سماعه في الذاكرة واحمِ من فقدان السمع عن طريق رفع مستوى الصوت على جهازك بنسبة تزيد عن 60٪ من الحجم الأقصى. 

والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بالخرف ، بما في ذلك مرض الزهايمر ويتسبب التدخين في تقلص دماغك وفقدان الذاكرة ولاصابة بضغط الدم ويضعك في خطر لمرض السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم ، والسكتة الدماغية .

ويرتبط الإفراط في تناول السعرات الحرارية واستهلاك الكثير من السعرات الحرارية بزيادة خطر الإصابة بضعف الإدراك والخرف ويؤدي الإفراط في الأكل إلى زيادة الوزن والسمنة مما يساهم في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
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