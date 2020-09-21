للطلاب الجدد.. كل ما تريد معرفته عن برنامج اللغة الإنجليزية بزراعة القاهرة وطريقة التقديم

أعلنت كلية زراعة جامعة القاهرة، عن تم فتح التقديم للالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية للطلاب المرشحين للكلية، حتى يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر.





وحددت كلية زراعة القاهرة الأوراق المطلوبة للتقديم وجاءت كالتالي:





- أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بختم النسر + صورتين منها .





_ بطاقة الترشيح لكلية الزراعة جامعة القاهرة + صورتين منها .





- صورتين بطاقة ولى الأمر.







- صورتين من بطاقة الطالب .





_ بطاقة 7 جند لمواليد عام 2000، 2001 ، 2002 + بطاقة 2 جند .





_دفع 25 جنيها رسوم استلام ملف .





- 8 صور شخصية .





- وصل غاز او كهرباء او مياه .

















يقوم الطالب بملئ نموذج طلب الالتحاق لبرنامج اللغة الانجليزية مع سداد المصروفات وتقديم الأوراق الآتية:





1- صورة من شهادة الثانوية العامة .





2- صورة من بطاقة الترشيح لكلية الزراعة جامعة القاهرة .





3- صورة شهادة الميلاد .





4- صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب .





5- تسديد مبلغ 250 جنيها مقابل المقابلة الشخصية .





6- تسديد مبلغ 400 حنيه مقابل رسوم الالتحاق .













أما بالنسبة لطلاب التحويلات، يقوم الطالب بملء نموذج طلب الالتحاق لبرنامج اللغة اللإنجليزية .









يقوم الطلاب بسداد مصروفات التقديم، بالإضافة إلى تقديم الأوراق التالية:





* صورة من شهادة الثانوية العامة + أصل الشهادة أو صورة طبق الأصل





* صورة من بطاقة الترشيح





* اصل شهادة الميلاد + صورة منها





*صورة من بطاقة الرقم القومى





* تسديد مبلغ 250 جنيها مقابل المقابلة الشخصية





* تسديد مبلغ 400 حنيه مقابل رسوم الالتحاق













يجب على الطالب تقديم طلب التحاق من خلال الموقع الإلكترونى، ولتسجيل الطلب يجب اتباع هذه الخطوات.









1- الدخول على الموقع الإلكترونى www.eservices.cu.edu.eg .





2- اختيار طالب مستجد.





3- يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل.





4- تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومى وكلمة المرور التى قام الطالب بتسجيلها.





5- تظهر شاشة الخدمات بعد ذلك ويقوم اختيار تحويلات مركزية لطلاب البكالوريوس والليسانس، ثم الضغط على تقديم.





6- سيتم فتح صفحة بيانات الطالب، وملء البيانات وتحميل المرفقات (pdf) وهى:

- شهادة الثانوية العامة - بطاقة الترشيح

- ايصال اثبات السكن - صورة من بيان الحالة (صورة من بطاقة الترشيح)









برامج اللغة الانجليزية التابعة للكلية الآتى:





برنامج التكنولوجيا الحيوية ومصاريفه 1400 جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة





برنامج الزراعة الدولية ومصاريفه 1400جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة





برنامج الغابات ومصاريفة 1400جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة





برنامج تكنولوجيا تصنيف الأغذية ومصاريفه 425 للوحدة + 10% نسبة الجامعة