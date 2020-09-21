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أخبار البلد

مركز التنبؤ يكشف مناطق سقوط الأمطار الأيام المقبلة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢١ سبتمبر وحتى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ إلى سقوط الأمطار على عدة مناطق.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية. 

ومن المتوقع يومى ٢٢ ، ٢٣ سبتمبر عدم سقوط أمطار.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى إستمرار إحتمالية  أن يكون في حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الأن أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهري سبتمبر وأكتوبر .

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لإرتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وإرتفاع منسوب المياه بالمجري المائي يتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بكافة محطات القياس.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة العمل على إستمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائيه وخصوصًا مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد  والتي تحد من قدرة الشبكه على إستيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو  أثناء فترة السيول.



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