سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

وأضاف شاهين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصر، المذاع على القناة الثانية، إن هذه المرحلة تعتبر انتقالا تدريجيا من فصل الصيف لـ الخريف، ولذلك نجد تغيرات فى الأحوال الجوية.

، مشيرا إلى أن فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتحديدًا السلوم ومطروح، حيث أصبحت موجودة فى هذه الأيام.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع رطوبة ستصل لـ 75%، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في شمال الصعيد وأن تكون الحرارة معتدلة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 34 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 23

العريش العظمى 32 والصغرى 24

طابا العظمى 34 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 24

أسيوط العظمى 39 والصغرى 24