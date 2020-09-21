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أخبار البلد

خلال ساعات.. الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف رسميا وهذا ما سيحدث

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:39 ص
تقلبات جوية
تقلبات جوية
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نورهان خفاجي
ينتظر المصريين انتهاء فصل الصيف رسميا والذي شهد عدة موجات حارة وارتفعت فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف انتهاء فصل الصيف رسميا، غدا الثلاثاء 22 سبتمبر أي خلال ساعات.

ومن المقرر أن يكون أول أيام فصل الخريف، الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم 20 ديسمبر المقبل.

وعن طبيعة الطقس والمناخ في فصل الخريف فصل الخريف ، فيعتبر فصل التقلبات الحادة والسريعة يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولكن بوجه عام يشهد اعتدالا في درجات الحرارة.

ويرجع السبب في ذلك إلى وجود بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

كما يشهد إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق و قد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية.
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خلال ساعات.. الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف رسميا وهذا ما سيحدث

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