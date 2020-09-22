AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:11 ص
العم عاشور
العم عاشور
Advertisements
أنغام الجنايني

تعاطف معه الكثير؛ بسبب كبر سنه وقلة حيلته، وذلك بعد قيام 3 شباب في مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بدفع رجل مسن، يدعى "عم عاشور" في ترعة، وقاموا بتصويره وتوثيق ذلك، وهو ما تداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل موسع، وتعاطفوا معه، حتى تم إلقاء القبض على الجناة.


محمود محمد، ابن شقيق "عم عاشور"، أكد أنه لم يتواصل معه أي مرشح محتمل لمجلس النواب، ونفى صحة ما تم تداوله عن تقديم رحلة عمره لجدته، من أحد المرشحين المحتملين بالانتخابات القادمة.


وتحدث لـ"صدى البلد" وتعبيرات الغضب تظهر على وجهه؛ وذلك لما حدث له من مهانة واستهتار به وبعمه، حيث تم أخذهما من المنزل يوم السبت الماضي بعد منتصف الليل، من قبل رجال الاسعاف وقوات الأمن بمركز المراغة.


وحُجز "عم عاشور" لـ 3 أيام منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، بمستشفى سوهاج التعليمي، ولم يتم الكشف عليه إطلاقًا، ثم نُقل اليوم، إلى المستشفى الجامعي؛ لفحص نسبة ذكاءه، ومعرفة قواه العقلية.


وأوضح "محمد" أن الواقعة كانت منذ 5 أشهر، ولم يعرف أحد من أفراد عائلة عم عاشور بها؛ إلا عندما نُشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شابان يتنمران على "عاشور"، وألقى به أحدهما في مصرف ترعة الأخيضر، بدائرة المركز، لافتا إلى أنه لم يكن به أي إصابات او كدمات حاليا؛ حتى يتم فحصه.


"انا كل ما أسأل مسؤول في المستشفى التعليمي احنا بنعمل إيه هنا؟؛ يقولي معرفش، دي تعليمات وخلاص".. وهنا بكل استعجاب من أمرهم، تحدث الشاب الثلاثيني، وهو في غاية الإرهاق فلم ير منزله منذ 3 أيام، كما لم ير لوجودهما سببًا واضحًا في المستشفى.


وأشار محمود محمد، إلى أنهم كانوا يتحملون مصاريفهم داخل المستشفى، وعند مُغادرتهم لها استوقفه أحد موظفي "التعليمي" بجملة:"لك تذكرة يُصرف لك بها الطعام"، ليُجيبه الشاب بابتسامة ساخرة:"احنا ماشيين خلاص، فاكرها بعد 3 أيام وعند مرواحنا!.. شكرًا".


وأضاف: ثم ذهبنا إلى المستشفى الجامعي قسم مخ وأعصاب، لمعرفة نسبة ذكاء عم عاشور وقواه العقلية، وكانت نسبة ذكاءه 61%، "قعدنا ساعتين نلف فيها لمَّا تعب وعيط، وقال عاوز اروح، وقعد على الأرض من قلة الاهتمام".


وطالب ابن شقيق "عم عاشور"، بضرورة أخذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع أي خصومات بين عائلتهم، وعائلات الشباب، موضحًا أنه يثق في نزاهة القضاء، ويُريد حق عمه.


اقرأ أيضا:

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور


"كان نفسي المحافظ ييجي؛ عشان عندي أرض المفروض أقدم طلب تصالح فيها، وكنت حابب أطلب منه التخفيض بس، مش المُعافاة والله".. بهذه الكلمات عبر محمود محمد، عن رغبته في مكافأة عمه، عن طريق تخفيض قيمة التصالح في أرضهم.


وفي نهاية حديثه، توجه بالشكر إلى مأمور مركز شرطة المراغة، ومعاون المباحث بالمركز؛ لتعاونهما معهما، وتقدير ظروفهما ومُعاناتهما.

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج
بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج
بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج
بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج
بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج
بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج
بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش ضريرا ومات قتيلا.. غضب الأهالي بعد وفاة العم خلف بطما في سوهاج

طلبها ونالها.. شقيق الشاب المتنبئ بوفاته يروي لحظاته الأخيرة.. شاهد

قضية تنمر جديدة والضحية مسن في الترعة| ماذا حدث بمحافظة سوهاج

أهل المُسن صاحب واقعة التنمر بسوهاج يرفضون الكشف الطبي عليه

مصرع شاب بلدغة عقرب بمنزله فى سوهاج

ترشيحاتنا

باحثون يربطون بين الهرمونات ومخاطر الإصابة بأمراض المناعة مدى الحياة

في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

أخبار الفن.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس.. أزمة قبلات سيرين عبد النور.. خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطوا الـ70.. 8 رحالة مسنين يقطعون 350 كيلومتر سيرًا على الأقدام في اليوم الوطني السعودي| شاهد

أسعار فاو 2020 في مصر.. صور

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو