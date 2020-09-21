ضبط شاب تعدى بالضرب الوحشي على سيدة أثناء سيرها بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، الإثنين، شابًا لتعديه بالضرب على سيدة بوحشية حال سيرها بطريق العام أمام المواطنين بنطاق مركز ومدينة السنطة.





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تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة؛ يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز السنطة حول واقعة تعدي شاب بالضرب بالأرجل والقدم على سيدة حال سيرها بطريق العام بشارع الرئيسي بنطاق دائرة القسم.





وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير مباحث المديرية والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهم فى الواقعة .





كما انتقل ضباط مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال إلى مكان الواقعة والقيام بتفريغ كاميرات المراقبة.





تم تحديد هوية المتهم وضبطه، واعترف بارتكاب الحادث بسبب خلافات عائلية، كونها والدة زوجة خاله وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.



