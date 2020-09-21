العثور على تابوت حجري وتماثيل من الأوشابتي بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا

أسفرت حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هذا الموسم بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل في المنيا، عن الكشف عن بئر للدفن بداخله تابوت من الحجر الجيري وعدد من تماثيل الأوشابتي .





وأوضح د. وزيري أن البعثة بدأت موسمها الرابع بإزاحة الرديم الموجود مما أدى إلى العثور على بئر على عمق ٥ أمتار، يوجد بها تابوت مصنوع من الحجر الجيري عليه مناظر تمثل أولاد حورس الأربعة في حالة جيدة من الحفظ بجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس.





وأضاف أن أعمال الفحص المبدئي أشارت إلى أن هذا الشخص يدعي جحوتي ام حتب من الأسرة الـ ٢٦، وكان يشغل منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وأنه ابن حرسا ايست الذي كشفت البعثة عن التابوت الخاص به في موسم حفائرها الأول عام 2018.





ولا زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من كنوز الغريفة.



