تعد الفاهيتا من أشهى الأكلات التى انتشرت فى مجتمعنا خلال السنوات الحديثة وتعددت طرق إعدادها وظهرت الكثير من الأطباق التى تحمل اسمها ومن بينها صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا.
نقدم لكم طريقة عمل صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا
1 كيلو صدور دجاج مقطعة طولي
فلفل أحمر مقطع شرائح
فلفل أصفر مقطع شرائح
فلفل أخضر مقطع شرائح
بصل مقطع شرائح
2 ثوم مهروس
4 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة كمون ملح وفلفل بابريكا
كزبرة ناشفة جبنة شيدر مبشورة
جبنة موتزاريلا
ربع كوب كريمة ارز مطهو بشاميل خفيف
طريقة تحضير صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا
* تشوح الدجاجة في الزيت جيدا
* ثم يضاف البصل الشرائح، ثم يضاف الفلفل الألوان والثوم والمهروس
* بعد ذلك، يضاف الملح والفلفل والبابريكا والكمون والكزبرة الناشفة
* وتترك على النار حتى تمام النضج
* يضاف الثوم والملح والفلفل وتقلب جيدًا
* نحضر البايركس ثم تضاف طبقة الأرز ثم طبقة من الفاهيتا بعد تمام النضج
* ثم تضاف طبقة أخرى من الأرز، ثم يضاف البشاميل الخفيف على الوجه، ثم الجبن
* تدخل فرنا ساخنا حتى يحمر الوجه، وتنضج، وتقدم