تعد الفاهيتا من أشهى الأكلات التى انتشرت فى مجتمعنا خلال السنوات الحديثة وتعددت طرق إعدادها وظهرت الكثير من الأطباق التى تحمل اسمها ومن بينها صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا .





نقدم لكم طريقة عمل صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.





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مقادير صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا

1 كيلو صدور دجاج مقطعة طولي

فلفل أحمر مقطع شرائح

فلفل أصفر مقطع شرائح

فلفل أخضر مقطع شرائح

بصل مقطع شرائح

2 ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة كمون ملح وفلفل بابريكا

كزبرة ناشفة جبنة شيدر مبشورة

جبنة موتزاريلا

ربع كوب كريمة ارز مطهو بشاميل خفيف





طريقة تحضير صينية أرز بالفاهيتا والموتزاريلا





* تشوح الدجاجة في الزيت جيدا





* ثم يضاف البصل الشرائح، ثم يضاف الفلفل الألوان والثوم والمهروس





* بعد ذلك، يضاف الملح والفلفل والبابريكا والكمون والكزبرة الناشفة





* وتترك على النار حتى تمام النضج





* يضاف الثوم والملح والفلفل وتقلب جيدًا





* نحضر البايركس ثم تضاف طبقة الأرز ثم طبقة من الفاهيتا بعد تمام النضج





* ثم تضاف طبقة أخرى من الأرز، ثم يضاف البشاميل الخفيف على الوجه، ثم الجبن



