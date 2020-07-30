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مرأة

لو ملكش في اللحمة .. طريقة عمل الفاهيتا بخطوات بسيطة

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:47 م
طريقة عمل فاهيتا
طريقة عمل فاهيتا اللحم
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نهى هجرس
لا يفضل العديد من الأشخاص تناول اللحم الضاني، لاحتوائه على الكثير من الدسم، ويفضلون تناول اللحوم بطريقة خفيفة وبسيطة للاحتفال مع العائلة في العيد.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل فاهيتا اللحم بخطوات بسيطة على طريقة الشيف شربيني..


مقادير فاهيتا اللحم
شرائح لحم 
شرائح بصل 
ثوم 
عصير ليمون 
فلفل حار - جنزبيل فلفل الوان - طماطم خل – كزبرة خضراء بهارات - ملح – فلفل 
جبنة موتزريلا 
زيت زيتون 
عيش مكسيسكي 


طريقة تحضير فاهيتا اللحم
* قطعي اللحم شرائح ثم ضعيها في زيت ساخن على النار

* اضيفي الجنزبيل والثوم المفروم ثم شرائح البصل والفلفل الألوان الشرائح

* ثم الطماطم الشرائح واتركيها تتشوح على النار

* اضيفي الملح والفلفل والفلفل الحار والبهارات واضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة

* ضعي زيت زيتون في طبق افردي شريحة العيش المكسيكي ثم ضعي الخليط والجبنة الموتزريلا لفيها وضعيها على شواية ساخنة لتأخذ لون

* ثم ادخليها الفرن قليلا ثم قدميها بعد أن تحمر

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