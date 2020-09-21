ختام منافسات المرحلة الرابعة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

اختتمت اليوم المرحلة الرابعة من منافسات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة والتي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.





وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن فوز كنزي رامي من نادي وادي دجلة بالمركز الأول في سباق 50م تحت الماء مرحلة 15 سنة بنات بينما حصلت ملك شريف سعيد من نادي الغابة على المركز الثانى، وتقاسم المركز الثالث نور سامح من نادي وادي دجلة ودارين فارس من الاتحاد السكندري .





وأسفرت نتائج سباق 50م تحت الماء مرحلة 15 سنة أولاد عن فوز محمد هيثم من نادي صيد القاهرة بالمركز الأول، يوسف أيمن من نادي الأسطول بالمركز الثاني، عمار أحمد من نادي صيد القاهرة بالمركز الثالث

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بينما أسفرت نتائج سباق 100م غوص تحت الماء مرحلة 15 سنة بنات عن فوز نادي مجدي من نادي الغابة بالمركز الأول، نور سامح من نادي وادي دجلة بالمركز الثاني، كنزي رامي من نادي وادي دجلة بالمركز الثالث.





وأسفرت نتائج سباق 100م غوص تحت الماء مرحلة 15 سنة أولاد عن حصول يوسف أيمن من نادي الأسطول على المركز الأول، بينما حصل أدهم وليد من نادي سموحة على المركز الثاني، سيف الدين محمد من نادي الأوليمبي على المركز الثالث.





وفي سباق 400م مونو مرحلة 15 سنة بنات فازت نادي مجدي من نادي الغابة بالمركز الأول، وجميلة علي من المنطقة الاقتصادية بالمركز الثاني، ملك شريف من نادي الغابة بالمركز الثالث.





وأسفرت نتائج سباق 400م مونو مرحلة 15 سنة أولاد عن فوز عماد هاشم من نادي التمساح بالمركز الأول، مهاب محمد من نادي القناة على المركز الثاني، يوسف وائل من الرياضي البحري على المركز الثالث.





وفي منافسات التتابع 4×100 مونو مرحلة 15 سنة بنات فازت الإسماعيلي بالمركز الأول، الرياضي البحري بالمركز الثانى، وادي دجلة بالمركز الثالث.





بينما فاز الصيد بالمركز الأول في التتابع 4×100 مونو مرحلة 15 سنة أولاد، وجاء القناة في المركز الثاني، الاتحاد السكندري في المركز الثالث.





وفي ذات السياق أسفرت نتائج سباق 50م زعانف مزدوجة مرحلة 13 سنة بنات عن فوز روفيدا محمد من شباب الجزيرة بالمركز الأول، جنا محمد من نادي الغابة بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من هنا هاني من نادي بنك الأهلي، روان فهيم من الجيش، نهي محمد شباب المنشية.





كما أسفرت نتائج سباق 50م زعانف مزدوجة مرحلة 13 سنة أولاد عن فوز عمر هاني من نادي الشرق بالمركز الأول، وتقاسم المركز الثاني كل من طارق حسن من نادي التمساح، زياد طارق من نادي المقطم، اياد احمد من المنطقة الاقتصادية.





وفي سباق 100م مونو مرحلة 13 سنة بنات فازت هند تامر من نادي دجلة بالمركز الأول، غادة محمد من نادي وادي دجلة بالمركز الثاني، جنا محمد من نادي الشرق بالمركز الثالث.





وفاز محمود محمد من نادي المنطقة الاقتصادية بالمركز الأول في سباق 100م مونو مرحلة 13 سنة أولاد بينما فاز إياد أحمد من نادي المنطقة الاقتصادية بالمركز الثاني، طارق حسن من نادي التمساح بالمركز الثالث.





وأسفرت نتائج 4×100 مونو مرحلة 13 سنة بنات عن فوز سموحة بالمركز الأول، الغابة بالمركز الثاني، وادي دجلة بالمركز الثالث.





بينما أسفرت نتائج نفس السباق أولاد عن فوز القناة بالمركز الأول، الإسماعيلي بالمركز الثاني، والأسطول بالمركز الثالث.